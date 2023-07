So weit die Füße tragen – in 24 Stunden

„Last One Standing“ – das ist das Motto, unter dem am zweiten September tausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen zur ersten offiziellen Mammutmarsch Wander-WM antreten. Auch ein Friedensdorf-Team wagt sich an die Extrem-Wanderung über 12 bzw. 24 Stunden. Die vier Läuferinnen und Läufer lassen sich zugunsten der Friedensdorf-Kinder auf das Abenteuer Wander-WM ein und suchen noch Sponsorinnen und Sponsoren.

Wir freuen uns, wenn ein Centbetrag X pro gelaufenen Kilometer oder auch ein fester, beliebiger Geldbetrag gespendet wird, das bleibt Ihnen überlassen. Aber eines steht fest: Mit jeder Spende können wir viel für die Kinder des Friedensdorfes bewegen.

Steigern Sie die Motivation unseres Teams mit einer Spende! Nutzen Sie dafür das Stichwort „Team Wander WM“, unterstützen Sie uns hier auf Betterplace oder nutzen Sie das bekannte Spendenkonto DE59 3655 0000 0000 1024 00.

Im Nachgang an das Event werden wir hier über die erzielten Kilometer berichten.