Großzügige Unterstützung von Emtron electronic GmbH und MEAN WELL

Wir freuen uns über eine erneute großzügige Spende von 11.000 Euro von der Emtron electronic GmbH in Zusammenarbeit mit dem taiwanischen Partner MEAN WELL. Bereits im März 2021 halfen die beiden Unternehmen mit einer wichtigen Spende während der Corona-Pandemie, die in den Bau unseres neuen Eingriffsraums floss.

Zwei engagierte Mitarbeitende von Emtron electronic GmbH aus Riedstadt in Hessen und ein Vertreter von MEAN WELL Europe aus den Niederlanden machten sich letzte Woche auf den weiten Weg nach Oberhausen, um die Heimeinrichtung persönlich zu besuchen und die großzügige Spende zu übergeben. Für alle Beteiligten eine bewegende Erfahrung, das Friedensdorf und seine Schützlinge hautnah kennenzulernen und zu sehen, wie ihre Spende einen positiven Beitrag leisten wird. „Hier ist das Geld wirklich gut eingesetzt“, beteuert Jörg Traum, Geschäftsführer von Emtron.

Wir bedanken uns herzlich im Namen unserer Schützlinge für die wiederholt wertvolle Unterstützung von Emtron electronic GmbH und MEAN WELL.