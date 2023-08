Hiroshima & Nagasaki-Gedenktag 2023

Jedes Jahr finden am 06. sowie am 09. August weltweit Gedenkveranstaltungen statt, um an die beiden Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki und deren verheerenden Folgen zu erinnern.

In der heutigen Welt, die voll von atomaren Massen-vernichtungswaffen, Cyber-Kriegsführung, Hyperschallträger-systemen, Weltraumkriegsführung und weiteren Systemen zur Zerstörung ist, wird es umso wichtiger für Frieden einzustehen, die Stimme zu erheben und diplomatisch-friedliche Lösungen zu finden. Denn: 13.400 Atomwaffen befinden sich momentan im Besitz der neun Atomwaffenstaaten, davon sind 4.000 sofort einsatzfähig. In ständiger Höchstalarmbereitschaft sind 1.800 Atomwaffen. Sie können ihr Ziel binnen weniger Minuten erreichen. Zwar existieren viel weniger Atomwaffen als zu Zeiten des kalten Krieges, im Zweifel bedeutet dies aber immer noch das Ende der Weltbevölkerung.

Wir laden Sie ein am 09. August 2023 um 21:00 Uhr mit uns auf dem Friedensplatz in Oberhausen zusammen zu kommen und in Aktion zu treten! Wir erinnern an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki und gedenken, einer japanischen Sitte folgend, der Opfer mit brennenden Kerzen.

Mehr Informationen unter:

Friedensdorf Bildungswerk

Tel.:02064/4974-0

Email: bildungswerk@friedensdorf.de