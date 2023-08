Verheerende Sturzflut in Afghanistan sorgt für katastrophale Zustände

Mehr als 30 Menschen wurden bei verheerenden Sturzfluten in Afghanistan kürzlich in den Tod gerissen, Dutzende gelten noch als vermisst. Viele Provinzen des Landes sind von der Naturkatastrophe betroffen, die nicht nur Todesopfer fordert. Unser Partner, der Afghanische Rote Halbmond, arbeitet in fünf Provinzen bereits daran, Zelte für die Opfer der Katastrophe bereitzustellen. Hunderte Familien verloren über Nacht ihre Häuser, leben seitdem mit ihren Kindern ohne Obdach oder in den notdürftig errichteten Zelten. Familien, die ohnehin zu verhungern drohen, stehen nun vor dem Nichts.

Afghanistan leidet wie kaum ein anderes Land unter den Auswirkungen des Klimawandels. Seit langem wird das Land von einer Reihe verheerender Naturkatastrophen heimgesucht. Zusätzlich führt die seit Jahren anhaltende Dürre zu einer bedrohlichen Lebensmittelknappheit. Besonders für die in Afghanistan lebenden Kinder ist die Situation tragisch. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) leiden fast 3,2 Millionen Kinder an schwerer und mittelschwerer Unterernährung. Das Ausmaß der Unterernährung in Afghanistan hat seinen Höhepunkt erreicht, so eine Warnung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen im Juni.

Deshalb ist es für uns von größter Bedeutung, unsere Hilfe für Afghanistan fortzusetzen. Um die akute Notlage in vielen Provinzen zu lindern, unterstützen wir regelmäßig mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, die vor allem für die Gesundheit der Kinder im Land elementar sind. Zuletzt wurden im Juni 3.000 von uns finanzierte Lebensmittelpakete durch unseren Partner in Balkh, Nagahar, Kuna, Helmand und Kandahar verteilt. Nur dank Ihrer Spenden konnten wir hier in einigen abgelegenen Dörfern erstmals Nahrungsmittelhilfe leisten. Doch die erschreckende Realität zeigt, dass der Bedarf an lebenswichtigen Grundnahrungsmitteln damit bei Weitem nicht gedeckt werden kann. Vor Ort berichten uns unsere Partner, dass einige Familien gar nicht mehr an Lebensmittel kommen.

Um unsere Hilfe vor Ort fortsetzen zu können, sind wir weiterhin auf Ihre Spenden angewiesen. Jeder Beitrag macht einen immensen Unterschied und schenkt den Kindern und Familien in Afghanistan die Hoffnung, die sie so dringend benötigen. Jeder Cent zählt und wird direkt in dringend benötigte Hilfe umgewandelt. Sie können unsere Lebensmittelhilfe für Afghanistan hier unterstützen.