Eindrücke unseres Teams aus Japan

Hiroshima, 29.08.2023

Am 9. August hatte die Friedensinitiative Oberhausen den Teilnehmern des Gedenktages für Hiroshima und Nagasaki versprochen, dass der von einem Kind gefaltete Kranich bald im Peace Memorial Park in Hiroshima übergeben wird. Heute war der Tag, an dem Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter dieses Versprechen stellvertretend einhielt. In mehreren kleinen Schaufensterboxen im "Childrens Peace Monument" hängen aus aller Welt Papierkraniche, die als Symbol der Hoffnung auf eine friedvollere Welt dienen. Der Atombombenabwurf am 6. August 1945 um 8.15 Uhr beeinflusst das Leben der Menschen bis heute. Gemeinsam mit der Friedensdorf Botschafterin Chizuru Azuma haben wir im Peace Memorial Park an die zig tausenden Opfer gedacht und Kränze hingelegt. Erst im Museum wurde das Ausmaß an menschlichem Leid deutlich. Und trotzdem ist dieser Ort nicht in seiner Trauer ertrunken. Aufgeben war und ist hier keine Option. Aufbauen und sich für Frieden einsetzen schon.