Ein besonderer Kabarettabend mit Kai Magnus Sting

Wir laden herzlich zu einem besonderen Kabarettabend am 14. Oktober 2023 in unserer Friedensdorf-Zentralstelle (Lanterstr. 21, 46539 Dinslaken) ein!

Kai Magnus Sting erklärt in seinem Programm „Hömma, so isset!“ anhand urkomischer Geschichten und der unnachahmlichen Ruhrpott-Sprache, wie der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt. Genießen Sie mit uns die einzigartige Atmosphäre in kleiner Runde und einer besonderen Kulisse zwischen Bergen an Kleidung und Hilfsgütern.

Ab 18 Uhr geht es los mit einer Verkostung von Feinkostartikeln aus Friedas Welt und der Pottshaker bietet leckere Cocktails sowie Erfrischungen an. Eine Portion Currywurst ist für jede Besucherin und jeden Besucher im Ticket inbegriffen. Sichern Sie sich Ihre Eintrittskarte für nur 35€, ausschließlich im Vorverkauf in Friedas Welt in der Hiesfelder Straße 193, 46147 Oberhausen.

Wichtiger Hinweis für Inhaber*innen alter Tickets

Sie haben eine Karte für die ursprünglich geplante Veranstaltung am 16. Mai 2020? Tauschen Sie diese unbedingt bis Ende September in Friedas Welt gegen eine gültige Karte für die kommende Veranstaltung um.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen einen unvergesslichen Abend zu erleben und bedanken uns herzlich bei Kai Magnus Sting für diese tolle Benefizaktion!