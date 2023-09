Noch eine Woche bis zum großen Dorffest

Das Warten neigt sich dem Ende: In der kommenden Woche, am Samstag, den 9. September, laden wir ab 10.00 Uhr endlich wieder zum großen Dorffest in die Rua Hiroshima nach Oberhausen ein. Es ist die perfekte Gelegenheit, unsere Hilfseinrichtung zu besuchen und an verschiedenen Verkaufsständen zu stöbern, zu staunen und zu schlemmen. Ab 19.00 Uhr soll der Festtag erstmalig mit einem Abendprogramm seinen Ausklang finden (bis etwa 21 Uhr). Unter anderem wird die bekannte integrative Rockband FUD‘iES aus Dinslaken für ausgelassene Stimmung sorgen. Die Spenden des Tages sowie ein Teilerlös des Dorffestes kommen den kranken und verletzten Mädchen und Jungen aus Kriegs- und Krisengebieten zugute.

Ab 10.00 Uhr startet ein interkulturelles Unterhaltungsprogramm mit diversen Musik-Acts, Showeinlagen und spannenden Redebeiträgen. So wird die mehrfach ausgezeichnete Magierin Frederike Wnuk alias Rika Magie, unter anderem Deutsche Vizejugendmeisterin der Zauberkunst, das Publikum mit ihren Fähigkeiten verzaubern. Die Friedensdorf-Kinder freuen sich besonders auf den afghanischen Sänger Timo Fakhry und bereiten auch schon selbst fleißig Tänze vor. Wie zu den Dorffesten vor der Pandemie wird auch in diesem Jahr die japanische Präsenz auf der Showbühne groß sein: Die Trommelgruppe Taiko Kids, die jetzt den Namen LION trägt, wird ebenso mit von der Partie sein wie ein japanischer Männer- und Frauenchor. Für die Preisverleihung des internationalen Friedenspreises Youth4Peace werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedener Kategorien sogar extra den weiten Weg von Japan nach Oberhausen auf sich nehmen. Ebenfalls an der Ausschreibung des Friedenspreises teilgenommen hatte die Projektgruppe Wir für Kinder in Not des Theresianum-Gymnasiums Mainz. Ihr Engagement ging jedoch noch über ihre Bewerbung hinaus: Sie wird zum großen Dorffest aus Mainz anreisen und einen Spiele- sowie einen Bastelstand zum Bemalen von Wandersteinen anbieten, von denen sich jeder Besucher und jede Besucherin einen Stein mitnehmen und mit seiner aufgemalten Friedensbotschaft „wandern lassen“ kann. Ein Engagement wie dieses ist es, das das Dorffest seit jeher trägt.

Daneben wird es noch viele weitere Highlights geben: Die kleinen Besucher und Besucherinnen erwartet ein großes Bastel- und Spieleangebot. Die Großen können währenddessen am Trödelstand oder an der Spielzeugbörse stöbern, oder aber beim beliebten Kleiderverkauf, an dessen Stand ausschließlich Neuware zu moderaten Preisen erworben werden kann. Eine Übersicht aller Highlights, Angebote und Stände, die auf unserem Dorffest vertreten sein werden, finden Sie auf unseren Social Media-Kanälen Instagram und Facebook.

Ein wichtiger Hinweis für alle Besucher und Besucherinnen, die mit dem Auto zum Dorffest kommen möchten: An der Rua Hiroshima wird es nach wie vor leider keine Parkplatzmöglichkeiten geben. Wie üblich bieten wir aber einen Pendeldienst an, der von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr zwischen unserer Zentralstelle in Dinslaken-Hiesfeld (Lanterstraße 21, 46539 Dinslaken) und dem Festgelände pendeln wird. An der Lanterstraße und im umliegenden Gewerbegebiet wird ausreichend Parkraum zur Verfügung stehen. Gerne nehmen wir an der Hilfsgüterhalle an der Zentralstelle an diesem Tag von 10.00 bis 18.00 Uhr auch Ihre Sachspenden entgegen.