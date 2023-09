Ehrensache! BVB und Evonik helfen im Friedensdorf

Schaufel, Besen und Gartenhandschuhe: Hauptsächlich diese Utensilien benötigte vergangenen Donnerstag ein Team von insgesamt 16 Mitarbeitenden von Borussia Dortmund und Evonik, das gemeinsam einen ganzen Nachmittag bei der Gartenarbeit im Friedensdorf International in Oberhausen ehrenamtlich unterstützte. In Vorbereitung auf das anstehende Dorffest am 9. September galt es vorrangig, die Grün- und Spielflächen von Unkraut und Laub zu befreien. Das schwarzgelbe Vogelfutterhäuschen sorgte darüber hinaus für BVB-Akzente.

Text und Foto: Borussia Dortmund