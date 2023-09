Friedensdorf-Botschafter Heinz Klaus Strick erhält das Bundesverdienstkreuz

In einer feierlichen Zeremonie im Schloss Morsbroich wurde Friedensdorf-Botschafter Heinz Klaus Strick am Montag, den 4. September mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Diese hohe Ehrung wurde bereits am 17. April durch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier verliehen und in dieser Woche von Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath überreicht.

Heinz Klaus Strick, ehemaliger Mathematiklehrer und Schulleiter am Landrat-Lucas-Gymnasium in Leverkusen-Opladen, erhielt die Auszeichnung unter anderem für sein langjähriges und herausragendes Engagement für die Förderung mathematisch interessierter Schülerinnen und Schüler sowie als Botschafter des Friedensdorfes. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2007 setzt er sich mit unermüdlichem Einsatz für das Friedensdorf ein, zu dem er vor annähernd 30 Jahren durch einen Fernsehbericht fand.

Herr Strick war seit seinem ersten Besuch in der Heimeinrichtung von der Arbeit des Friedensdorfes tief beeindruckt. In der Schule, die er leitete, fand er eine engagierte Gemeinschaft, die sich gemeinsam mit ihm für die Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten einsetzte. Dies legte den Grundstein für eine unvergessliche Zusammenarbeit zwischen dem Friedensdorf, Heinz Klaus Strick und dem Landrat-Lucas-Gymnasium.

Die Kooperation begann mit Hilfsaktionen in der Schule zugunsten des Friedensdorfes und der friedenspädagogischen Bildungsarbeit des Friedensdorfes im Landrat-Lucas-Gymnasium. Im Laufe der Jahre intensivierte sich der Kontakt, und die Hilfsaktionen des Landrat-Lucas-Gymnasiums entwickelten sich zu einer wichtigen Stütze für das Friedensdorf, wobei über 250.000 Euro allein durch den "Sponsored Walk" der Schülerinnen und Schüler im Jahr 2018 gesammelt wurden.

Heinz Klaus Strick selbst trug maßgeblich zur finanziellen Unterstützung bei, indem er seine Mathematikkalender verkaufte und sämtliche Einnahmen dem Friedensdorf spendete. Seine jährlich erscheinenden Mathematikkalender sind auf seiner eigenen Website unter https://mathematik-ist-schoen.jimdo.com/ erhältlich.

In seiner Dankesrede am Montag betonte Heinz Klaus Strick, dass es viele Menschen gäbe, die eine solche Ehrung mehr verdient hätten als er. Dennoch nahm er das Bundesverdienstkreuz an und sieht dies vor allem als Chance, für seine Herzensanliegen, die Mathematik und das Friedensdorf, zu werben.

Sein Engagement und seine Unterstützung haben einen bedeutenden Beitrag für die Arbeit des Friedensdorfes geleistet und die Hilfseinrichtung ist stolz darauf, Heinz Klaus Strick seit nunmehr 16 Jahren als Botschafter zu haben.