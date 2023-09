Großer Kleiderverkauf in Friedas Welt am 07. Oktober

Auf dem diesjährigen Dorffest des Friedensdorfes in Oberhausen war er erneut eines der großen Highlights: Der traditionelle Kleiderverkauf. Er bot die beste Gelegenheit, hochwertige Kleidung - von Mänteln, Jacken und Oberteilen bis hin zu Hosen und vielem mehr - für einen fairen Preis zu ergattern. Auch in diesem Jahr hatten viele Firmen eine große Menge an Neuware für den Verkauf auf dem Dorffest gespendet. Wer es Anfang September nicht zum Dorffest geschafft hat, um das ein oder andere Schnäppchen zu machen, muss aber nicht traurig sein: „Beim Dorffest-Verkauf haben viele tolle Kleidungsstücke noch keine neue Besitzerin oder keinen neuen Besitzer gefunden“, sagt Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann. „Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden die noch vorhandenen Bekleidungsstücke im Rahmen eines Sonderverkaufs in Friedas Welt anbieten zu können. Es sind wirklich ganz tolle Sachen in hervorragender Qualität. Vorbeischauen und stöbern lohnt sich also definitiv!“

Am Samstag, den 7. Oktober 2023, wird der große Kleiderverkauf von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr in „Friedas Welt“ in Oberhausen Schmachtendorf stattfinden. Kommen Sie gerne vorbei und lassen Sie sich die günstigen Angebote nicht entgehen!

Alle Infos auf einen Blick:

Was: Großer Kleiderverkauf

Wann: Samstag, 07.10.2023

Wo: Friedas Welt

Hiesfelder Straße 193

Oberhausen-Schmachtendorf