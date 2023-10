Festival Momentum: Benefizkonzerte zugunsten des Friedensdorfes

Gleich zwei Benefizkonzerte veranstaltet das Klassik FESTIVAL MOMENTUM, welches 2015 ins Leben gerufen wurde, um ein Zeichen für interkulturelles Miteinander zu setzen, zu Gunsten des Friedensdorfes. Eines dieser Konzerte fand bereits am 1. August statt, das zweite steht am 6. Oktober dieses Jahres noch bevor – und Sie sind herzlich eingeladen.

Der 1. August 2023 markierte den ersten Tag des zweitägigen Klassik FESTIVALS MOMENTUM in der malerischen Stolberger Burg. Veranstalterin des Festivals und Pianistin Patricia Buzari entführte das Publikum in die Welt der Märchen, als sie das beliebte Stück „Peter und der Wolf“ in einer neuen Klavier- und Textfassung präsentierte.

Das FESTIVAL MOMENTUM setzt seine Unterstützung unserer Arbeit fort und wir freuen uns sehr, das bevorstehende Benefizkonzert am Freitag, den 6. Oktober 2023 um 20:00 Uhr in der Annakirche Aachen ankündigen zu dürfen. Unter der Leitung vom international anerkannten Künstler Prof. Stefan Palm wird der Abend unter anderem mit Werken von Bach, Mozart und Widor gefüllt. Bereits während seines Studiums an der Juilliard School in New York wurde Prof. Stefan Palm mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Der Eintrittspreis liegt bei 10 Euro. Spenden darüber hinaus sind willkommen und gehen ohne Abzüge in die Hilfe für kranke und verletzte Kinder.

Das Friedensdorf bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei Patricia Buzari und dem Klassik FESTIVAL MOMENTUM für die Organisation dieser schönen Veranstaltungen und wünschen allen Besucherinnen und Besuchern einen unvergesslichen Konzertabend.

Benefiz-Orgelkonzert

Wann: 06.10.2023, 20:00 Uhr, Einlass ab 19:30 Uhr

Dauer: Ca. 1 Stunde

Wo: Annakirche Aachen, Annastr. 35, 52062 Aachen

Eintrittspreis: 10,00 Euro