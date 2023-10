Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Seit Samstag, den 30.09.2023, ist das Friedensdorf-Team um Birgit Hellmuth, Claudia Peppmüller, Journalist Jan Jessen und Dr. Ralf Steinen-Perschke in Afghanistan. In Kabul warteten Eltern, um ihnen erneut oder auch erstmalig ihre kranken und verletzten Kinder vorzustellen. Einige der Kinder werden für den Hilfsflug nach Deutschland, andere für eine operative Behandlung in der Hauptstadt Kabul ausgewählt. In diesem Blog berichtet unser Team von seinen Eindrücken vor Ort.