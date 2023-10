Verheerendes Erdbeben in Afghanistan – Zahl der Toten und Verletzten steigt

Ein verheerendes Erdbeben in der afghanischen Provinz Herat hat am Samstagmorgen eine Spur der Zerstörung hinterlassen, die nur schwer in Worte zu fassen ist. 13 Dörfer in den Bezirken Zanda Jaan, Krikh und Angiel wurden dem Erdboden gleichgemacht. Über 2.000 Menschen mussten bereits ihr Leben lassen, knapp 10.000 sind schwer verletzt. Unter den Opfern sind vor allem Kinder und Frauen. Über 1.300 Familien stehen vor dem Nichts – die Naturkastastrophe hat ihre Häuser schwer beschädigt oder völlig zerstört. Stündlich schnellen die Zahlen in die Höhe.

Die katastrophalen Auswirkungen dieses erneuten Unglücks sind unvorstellbar. Familien mit ihren Kindern mussten inmitten der Verwüstung ihre Häuser verlassen, die einst ein sicherer Ort waren. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt, und Eltern haben ihre Kinder in den Trümmern verloren. „Man hört viel Weinen, viele Schreie,“ berichtet Friedensdorf-Mitarbeiterin Claudia Peppmüller, die aktuell im Rahmen des 90. Hilfseinsatzes in Afghanistan vor Ort ist. „Viele sind nur noch damit beschäftigt, ihre toten Familien zu bergen.“

Die Menschen in Afghanistan, einem Land, das immer wieder von schweren Naturkatastrophen heimgesucht wird, stehen erneut vor einer beispiellosen Herausforderung. In dieser dunklen Stunde dürfen wir nicht untätig bleiben. Unser Partner, der Afghanische Rote Halbmond, hat schnell reagiert und leistet bereits wichtige Soforthilfe in Form von Hilfsgütern, Zeltplanen und Decken für die Erdbebenopfer.

Dringende Soforthilfe – Medizinische Versorgung für Erdbebenopfer

Diese Soforthilfemaßnahmen sind jedoch nur ein erster Schritt. Wir sind entschlossen, den betroffenen Kindern und ihren Familien zu helfen und werden eine medizinische Versorgung für tausende Menschen in Form von Health Kits bereitstellen. Wir müssen sicherstellen, dass kein Kind in dieser schwierigen Zeit allein gelassen wird.

Wir appellieren an Ihre Großzügigkeit - Helfen Sie den Kindern in Afghanistan, die alles verloren haben und setzen Sie ein Zeichen der Solidarität.

Helfen Sie noch heute mit Ihrer Spende unter dem Stichwort „Afghanistan“:

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

SWIFT-BIC: WELADED1OBH