Geschenke, die Gutes bewirken

Ob zum runden Geburtstag, zum Firmenjubiläum oder einfach als liebevolle Geste für einen besonderen Menschen - Friedas Welt in Schmachtendorf bietet einen individuellen Geschenkeservice, mit dem Sie nicht nur den Beschenkten, sondern auch verletzten Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten etwas Gutes tun.

Möchten Sie Ihren Lieben eine Freude machen, zum Beispiel mit schönen Dekorationsartikeln für Zuhause oder doch mit einem Feinschmeckerkorb mit hochwertigem Öl und Balsamico-Essig? Die individuellen Geschenkkörbe werden mit Liebe von den Mitarbeitenden zusammengestellt und auf Ihren persönlichen Geschmack abgestimmt. Auch als kleine Aufmerksamkeit zum Dienstjubiläum oder zur nächsten Firmenfeier für liebe Kolleginnen und Kollegen eignen sich die besonderen Geschenkkörbe perfekt.

Mit Ihrem Kauf in Friedas Welt können Sie nicht nur Ihren Liebsten eine Freude machen, Sie leisten außerdem einen wertvollen Beitrag zur Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. Auch die Erlöse aus dem Geschenkeservice fließen zu 100% in die Finanzierung der medizinischen Behandlung und Rehabilitation dieser Kinder in Europa.

Jeder Geschenkkorb von Friedas Welt ist auch ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität mit denjenigen, die es am dringendsten benötigen. Machen Sie Ihr nächstes Geschenk zu etwas Besonderem und lassen Sie sich von der großen Auswahl an einzigartigen Geschenkartikeln inspirieren. Bei Interesse, Fragen oder Wünschen wenden Sie sich gerne an die Mitarbeitenden im Laden unter 0208-37617055 oder kommen Sie einfach persönlich zum Stöbern vorbei:

Friedas Welt

Hiesfelder Straße 193

46147 Oberhausen

Öffnungszeiten

Mo, Di, Do, Fr: 09:00 – 13:00 Uhr & 15:00 – 18:00 Uhr

Mi: 09:00 – 13:00 Uhr

Sa: 10:00 – 13:00 Uhr