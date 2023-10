Einladung zum gemeinsamen Gedenken im Friedensdorf

Rund 238.000 Menschen wurden im letzten Jahr laut UCDP (Uppsala Conflict Data Program) bei militärischen Konflikten getötet. Wie viele es in diesem Jahr sein werden, möchten wir uns gar nicht ausmalen. Seit Wochen und Monaten erreichen uns fast täglich neue Nachrichten über Krieg, Krisen und Konflikte weltweit. Besonders die Nachrichten über vertriebene, verwundete und getötete Kinder machen uns sprachlos.

Im Friedensdorf lernen unsere Schützlinge einander zuzuhören, sich mit Respekt und Toleranz zu begegnen und das, obwohl sie vielleicht nicht immer das gleiche fühlen, glauben und denken. Dass diese friedlichen Begegnungen im Kleinen möglich sind, aber im großen Ganzen so unmöglich scheinen, macht uns tief betroffen und hinterlässt bei uns ein Gefühl der Ohnmacht. Doch wir wollen uns von dieser Ohnmacht nicht lähmen lassen. Wir wollen unsere Stimme erheben und ein deutliches Zeichen für den Frieden setzen.

Aus diesem Anlass möchten wir am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, um 19 Uhr allen Kindern, die Opfer von Kriegen und Konflikten geworden sind, gedenken und zusammen für den Frieden einstehen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich uns anzuschließen und gemeinsam eine Kerze anzuzünden. Wer möchte, kann im Anschluss an das Gedenken bei einem Heißgetränk mit uns in den Austausch treten.

Wo: Friedensdorf, Rua Hiroshima 1, 46147 Oberhausen

Wann: Donnerstag, 26.10.2023, um 19 Uhr