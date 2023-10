Lachen wirkt wie Medizin

Kai Magnus Sting hat in seiner langen Karriere schon so manches Publikum in seinen Bann gezogen und stand auf so manch einer Bühne. Am Samstag, den 14.10.2023, trat der Comedian, Kabarettist und Autor inmitten einer Szenerie auf, die selbst für ihn neu gewesen sein dürfte: Zwischen gut erhaltenen Sach- und Kleiderspenden gab Kai Magnus Sting in der Lagerhalle unserer Zentralstelle in Dinslaken sein Bühnenprogramm „Hömma! So isset!“ zum Besten. Der Erlös des Kabarettabends floss komplett in die Friedensdorf-Hilfe.

Mit einer Auswahl an leckeren Cocktails und Erfrischungen hatten die Gäste die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre inmitten von Kleidung und anderen Hilfsgütern, die im Lager aufbewahrt werden, auf den besonderen Abend einzustimmen. In seinem Programm "Hömma, so isset" nahm Kai Magnus Sting die Gäste dann mit auf eine humorvolle Reise durch den Alltag im Ruhrgebiet, und zwar in bestem Ruhrhochdeutsch. Dabei integrierte der gebürtige Duisburger immer wieder auch die einzigartige Kulisse zwischen Hilfsgütern in seine Kabarettshow. Mit seinem scharfen Verstand präsentierte der Linguist urkomische Geschichten, die die Absurditäten des modernen Lebens zwischen Smart Home und Basteldeko aufs Korn nahmen.

Kai Magnus Sting schaffte es dabei immer wieder, den Bogen zwischen seiner humorvollen Show und der Friedensdorf-Arbeit zu schlagen. Er erinnerte daran, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu helfen, besonders in einer Welt, die von Konflikten und Hass geprägt ist. Das gemeinsame Lachen an diesem Abend sollte als Quelle der Stärke dienen, die in diesen Zeiten dringend gebraucht wird.

Die Botschaft des Abends war klar: Zusammenhalt und Humor können Wunder wirken.

Wir möchten uns ganz herzlich bei Kai Magnus Sting sowie bei allen Besucher*innen und Unterstützer*innen bedanken, die diesen Abend zu einem Erfolg gemacht haben.