Taler-Aktion für die Friedensdorf-Hilfe

In der Pfalzgrafen-Apotheke in Königshardt werden Kundinnen und Kunden für ihre Treue belohnt – und zwar mit Pfalzgrafen-Talern. Diese Taler können gesammelt und beispielsweise gegen Prämien oder Einkaufsgutscheine eingetauscht werden. Oder aber die Taler werden gespendet. Die Pfalzgrafen-Apotheke tauscht sie dann in Euro um und führt sie einem guten Zweck zu. In diesem Jahr kommen die so generierten Spenden den verletzen und kranken Kindern des Friedensdorfes zugute, die kurzfristig für eine medizinische Behandlung nach Deutschland geholt werden.

Dank zahlreicher Spenderinnen und Spendern, die die Taler in eine Spendendose gaben, konnte eine vierstellige Spendensumme generiert werden. Die Pfalzgrafen-Apotheke stockte diese ohnehin großartige Summe aus eigenen Mitteln auf eine runde Summe auf: Das Friedensdorf freute sich im Namen seiner kleinen Schützlinge über stolze 1.500 Euro.

Einen herzlichen Dank an die Pfalzgrafen-Apotheke an sowie alle Spenderinnen und Spendern für diese wertvolle Unterstützung!