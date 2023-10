Ein Zeichen für eine friedlichere Welt

In Anbetracht der weltweiten Kriege und Konflikte fällt es uns schwer, das Gefühl der Ohnmacht zu überwinden. Dennoch bleiben wir nicht untätig und setzen gemeinsam ein Zeichen gegen Kriege.

Am gestrigen Abend fanden wir mit Mitarbeitenden, unseren Schützlingen sowie Besucher*innen Kraft im Beisammensein und zeigten unsere Entschlossenheit, für eine friedlichere Welt einzutreten. In Gedenken an die zahlreichen Kinder, die ihr Leben in Kriegen lassen mussten, wurden Kerzen angezündet. Ein bewegender Moment des Innehaltens, um die Bedeutung und dringende Notwendigkeit des Friedens zu reflektieren.