Drei Jahrzehnte des Engagements

Vergangenes Wochenende zog Bernd J. Kaiser nach drei Jahrzehnten Engagement ein letztes Mal die Fäden bei einem Benefizkonzert zugunsten des Friedensdorfes. Gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern kam der ehemalige Lateinlehrer am Anne-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium vor 30 Jahren auf die Idee, Konzerte für wohltätige Zwecke zu organisieren. Eine Reihe von erfolgreichen Benefizkonzerten folgte.

Das erste Konzert, das Bernd J. Kaiser gemeinsam mit seinen Schüler*innen organisierte, fand am 8. September 1994 in der Schulaula statt. Bis zum Schluss gingen die Erlöse aus jedem seiner organisierten Musikveranstaltungen an die Friedensdorf-Hilfe. Insgesamt konnte die Schule auf diese Weise rund 360.000 Euro an das Friedensdorf übergeben.

Nach seiner Pensionierung setzte Bernd Kaiser die Organisation der Benefizkonzerte fort. Ab dem Jahr 2010 fanden die Konzerte als Angebot des Fördervereins Lions Club Buer im Schloss Berge statt, immer initiiert von Bernd J. Kaiser. Insgesamt konnten so 30 Konzerte in der Schulaula des Gymnasiums und 24 Konzerte im Schloss Berge stattfinden – allesamt für den guten Zweck. Stolze 260.000 Euro konnten dem Friedensdorf durch die Benefizkonzerte im Schloss Berge für die Hilfe kranker und verletzter Kinder übergeben werden.

Friedensdorf-Mitarbeiter Wolfgang Mertens durfte bei dem letzten von Bernd J. Kaiser organisierten Konzert in der Aula Löchterheide am 28. Oktober dabei sein und Auftritten von MiR-Sängerin Anke Sieloff, Christian Schnarr, dem Jungen Chor Beckhausen und der Wolfgang-Wilger-Band lauschen. Die enge Verbindung und die Treue vieler Künstlerinnen und Künstler, die über die Jahre immer wieder ehrenamtlich für die Benefizkonzerte auf der Bühne standen, erfreut Bernd J. Kaiser besonders. „Jedes Konzert war ein Highlight,“ betont der pensionierte Lehrer. Er hofft, dass sein Engagement auch zukünftig fortgeführt wird und viele weitere Konzerte zugunsten der Kinderhilfsorganisation stattfinden werden.

Das Friedensdorf bedankt sich herzlich bei Herrn Kaiser für sein langjähriges Engagement und seine großartige Unterstützung!

Fotos: Reinhold Krossa