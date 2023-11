Lions Club Oberhausen übergibt Dorffest-Spende

In diesem Jahr konnte endlich wieder das traditionelle Dorffest stattfinden. Gerne erinnern wir uns an den schönen Spätsommertag mit all seinen kleinen und großen Highlights zurück. Anlass zur Rückbesinnung an das bunte Fest gab in der vergangenen Woche der Besuch von Dr. Stephan Schmid und Klaus Beck des Lions Club Oberhausen. Der Club war mit einem eigenen Verkaufsstand auf dem Dorffest vertreten. Das Angebot umfasste vor allem ausgefallene Gewürze. Nicht nur bei den Großen, auch bei den Friedensdorf-Kindern war der Stand sehr beliebt, denn der Lions Club hatte genug Bonbons, Lutscher mitgebracht und auch Straßenmalkreide mitgebracht, um Kinderaugen strahlen zu lassen. Beim Verkauf auf dem Dorffest kamen schlussendlich stolze 1.600 Euro zusammen, die direkt in unsere Hilfe für kranke und verletzte Kinder geflossen sind. Die Spende wurde nun symbolisch von Clubmaster Dr. Stephan Schmid und Klaus Beck, ehemaliger Clubmaster und aktueller Beauftragter für „Klasse 2.000“, an Wolfgang Mertens im Speisesaal des Friedensdorfes übergeben. Auch außerhalb des Dorffestes hat sich der Lions Club Oberhausen in diesem Jahr erneut mit diversen „Activities“ für die Friedensdorf-Hilfe stark gemacht. Dafür danken wir allen Beteiligten ganz herzlich!