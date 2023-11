Eindrücke unseres Teams aus Afghanistan

Kabul, 08.10.2023

Das war einmal ein Dorf in Sinda Dschan in der Provinz Herat im Westen Afghanistans. Die Region ist am Samstagmorgen von einer Serie von Erdbeben erschüttert worden. Mindestens 100 Menschen sind tot. Unsere Partner und Freunde vom Afghanischen Roten Halbmond sind im Einsatz, um Überlebende aus den Trümmern zu holen. In Kabul haben wir nichts von den Beben mitbekommen. Afghanistan wird Immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Im vergangenen Jahr starben mehr als tausend Menschen bei einem Erdbeben im Süden des Landes, Hunderte sind bei schweren Überschwemmungen ums Leben gekommen. Was die Menschen dieses Landes ertragen müssen, ist unvorstellbar.

Text: Jan Jessen

Fotos: ARCS