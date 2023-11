77. Sachspendenlieferung von Friedensdorf-Freund Wilhelm Schevardo

Zum mittlerweile 77. Mal organisierte der engagierte Friedensdorf-Unterstützer Wilhelm Schevardo eine regionale Kleider- und Sachspendensammlung in Würselen und Umgebung. Diese Sammelaktion stellt einen Meilenstein in seinem fortwährenden Einsatz für unsere Kinderhilfsorganisation dar.

Über einen Zeitraum von Wochen hatte Wilhelm Schevardo erneut unermüdlich Sachspenden in Würselen und Umgebung gesammelt. Die Großzügigkeit vieler Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglichte es ihm, einen Lastwagen voll mit Kleider- und Sachspenden zu füllen, die er dann persönlich in unserer Lager- und Sortierhalle vorbeibrachte. Die Mitarbeitenden freuen sich jedes Mal über seinen Besuch und die großartige Unterstützung in Form von dringend benötigten Kleiderspenden, die er mitbringt.

Herr Schevardo hat es sich zur Gewohnheit gemacht, immer dann, wenn genug Sachspenden für einen Transport ins Friedensdorf zusammengekommen sind, einen LKW der Jacobs Transport GmbH zu organisieren. Dieser LKW wird ihm großzügigerweise von Wolfgang Jacobs vom Lions Club Eschweiler-Stolberg zur Verfügung gestellt. Seine eigene Garage dient dabei als temporäres Lager für die Spenden, bevor sie in das Friedensdorf transportiert werden. "Kaum bin ich zuhause, füllt sich die Garage schon wieder," freut sich Herr Schevardo. Nur wenige Minuten, nachdem der Richter im Ruhestand von seinem Besuch bei uns zurückkehrt, stapeln sich bereits neun weitere Kleidersäcke in seiner Garage. Es ist ein eindrucksvolles Zeugnis der unermüdlichen Unterstützung, die er mobilisiert.

Schon seit mehr als einem Jahrzehnt ist Wilhelm Schevardo als Friedensdorf-Unterstützer in Würselen und darüber hinaus bekannt. Er und seine Partnerin Monika Hauf nehmen sich viel Zeit, um uns zu unterstützen. Sie koordinieren Anrufe von Spendenwilligen, fahren gelegentlich persönlich zu den Spenderinnen und Spendern, um Kleidung abzuholen und in ihrer Garage zu lagern. Beim Beladen des Transporters werden sie dann von engagierten freiwilligen Helferinnen und Helfern tatkräftig unterstützt.

Wir möchten Wilhelm Schevardo und allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die unermüdliche Unterstützung danken. Schon jetzt freuen wir uns im Friedensdorf auf seinen nächsten Besuch!