Westfield Centro Weihnachtsmarkt in Oberhausen öffnet seine Pforten

Bald ist es wieder soweit: Zur schönsten Zeit des Jahres laden gleich drei Weihnachtsmärkte entlang der Centro-Promenade zum Schlemmern und Stöbern ein. Vom 17. November bis zum 23. Dezember öffnet der Westfield Centro Weihnachtsmarkt seine Pforten. Zurückgehend auf eine Idee des Lionsclub Oberhausen Glückauf werden wir mit einem eigenen Verkaufsstand vertreten sein. Freuen Sie sich auf leckere Feinkostartikel, Haushaltswaren und Dekorationsartikel, die sich hervorragend als Geschenke für die bevorstehende Weihnachtszeit eignen.

Besucher*innen sind herzlich eingeladen, am Friedensdorf-Stand einzigartige Geschenke zu stöbern, deren Verkauf einen wichtigen Beitrag zur Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten leistet, denn alle Erlöse aus dem Verkauf fließen direkt in die Friedensdorf-Hilfe. Unsere Mitarbeitenden sowie Mitglieder verschiedener Service-Clubs kooperieren hier erstmals gemeinsam. Neben dem Lionsclub Oberhausen Glückauf stehen der Rotary Club Oberhausen, der ZONTA Club Oberhausen Rheinland, der Lions Club Hünxe, der Rotaract Mülheim an der Ruhr / Oberhausen, der Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte und der Inner Wheel Club Mülheim/Ruhr-Oberhausen bereit, um Sie am Stand willkommen zu heißen.

Wir und die Service-Clubs bedanken sich beim CentrO Management für die großzügige Bereitstellung der Hütte, welche von uns bestückt und bezogen werden darf. Ein herzlicher Dank gilt vielen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern, die mitgeholfen haben, dieses Projekt zu realisieren.

Wir und die Serviceclubs freuen sich auf Ihren Besuch am Friedensdorf-Stand auf dem Centro Weihnachtsmarkt!

Öffnungszeiten des Westfield Centro Weihnachtsmarkts:

17.11.2023: 17:00 – 21:00 Uhr (Eröffnungstag)

18.11.2023: 10:00 – 21:00 Uhr

19.11.2023: 13:00 – 21:00 Uhr

26.11.2023: 18:00 – 21:00

20.11. – 22.12.2023

Montag bis Donnerstag: 11:00 – 21:00

Freitag: 11:00 – 22:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 22:00 Uhr

Sontag: 11:00 – 21:00 Uhr

23.12.2023: 10:00 – 20:00 Uhr