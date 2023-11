Geschenke kaufen, Erlöse verdoppeln

Die Geschichte hat das Zeug zu einem Weihnachtsmärchen. Als Dragana und Mirko Novakovic vor einigen Jahren vom Solinger Friedensdorf-Adventverkauf hörten, waren sie sofort dabei. Das großzügige Angebot des Ehepaares: "Strengt euch an, wir verdoppeln euren Gewinn"!

So wurden 2020 aus 7500 Euro 15.000 Euro, 2021 aus 10180 Euro 20.360 Euro und ein Jahr später aus 9320 Euro doppelt so viel. Das habe jetzt Tradition, sicherte Mirko Novakovic eben erst unserer neuen Aktion für den Dezember 2023 zu. So wird ab dem 1. Adventsamstag aus jedem Paar handgestrickter und sowieso gespendeter Socken, aus jedem Stück handgeschöpfter Seife, aus jedem Schal, jedem Tuch, jeder Mütze und aus jedem Glas Marmelade, das im „Lädchen“ verkauft wird, der Kaufpreis verdoppelt, bevor er vollständig in die Friedensdorf-Arbeit mit kriegsverletzten Kindern geht.

Das Friedensdorf-Lädchen, zur Adventzeit längst nicht mehr aus den Hilfs- und Spendenangeboten der Solinger Innenstadt wegzudenken, öffnet in diesem Jahr an jedem Adventsamstag von 10 bis 15 Uhr in den Clemensgalerien. Ehrenamtliche Helferinnen haben längst die Arbeit dazu aufgenommen. So wird bereits gestrickt, gekocht, gesiedet, um ab dem 1. Adventsamstag alle Produkte zugunsten der Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten anzubieten.

Denn die Friedensdorfarbeit ist weiterhin dringend nötig. Noch in dieser Woche kamen afghanische Kriegskinder auch in Krankenhäuser der Region. Auch war das DRK Solingen mit 15 Helfern gerade erst am Düsseldorfer Flughafen, um die kleinen Patienten in Krankenhäuser zu transportieren. Alles Hilfe neben denen der Hungersnöte in Berg Karabach und den Auswirkungen dramatischer Erdbeben in Afghanistan.

Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss: „Auch wenn die Hilfe für die kriegsgebeutelte Ukraine wichtig und absolut angebracht ist, dürfen wir die vielen, anderen Krisenherde der Welt nicht vergessen.“

So öffnet das Friedensdorf-Lädchen seine Türen an jedem Adventsamstag in den Clemensgalerien, gleich neben dem Weihnachtsbasar und den Shops der CityArt-Künstler. Es steht zudem im Weihnachtsdorf der guten Taten auf dem Fronhof am 15. und 16. Dezember. Auch werden an diesem Samstag im City-Autohaus Schönauen an der Friedrichstraße auch beim traditionellen Weihnachtsbaumverkauf die Friedensdorf-Produkte angeboten.

Friedensdorf-Lädchen im Erdgeschoss der Clemensgalerien

Friedensdorf-Verkauf Öffnungszeiten:

Jeden Adventsamstag von 10 – 15 Uhr

Weihnachtsdorf der guten Taten auf dem Fronhof

Freitag, 15.12.,15 bis 22 Uhr

Samstag, 16.12., 11 bis 20 Uhr

City-Autohaus Schönauen, Weihnachtsbaumverkauf

Samstag, 16.12., ab 09.00 Uhr

Text und Foto: Uli Preuss