Charity-Auktion zugunsten unserer Hilfe im Red Dot Design Museum

Formschöne Designprodukte ersteigern und damit gleichzeitig Gutes bewirken – diese Chance bietet das Red Dot Design Museum allen Interessierten am 2. Advent (Sonntag, 10. Dezember 2023). Bereits zum zwölften Mal organisiert das Museum diese Charity-Auktion, bei der begehrte Designobjekte unter den Hammer kommen. Sämtliche Produkte wurden zum Red Dot Design Award eingereicht und seitens der Hersteller kostenlos für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Nun werden sie an den Meistbietenden versteigert. Einige Produkte gehen schon mit einem Startpreis von 1 Euro ins Rennen.

Da die Plätze für die Auktion regelmäßig binnen Minuten nach Eröffnung des Anmeldeportals vergeben sind, findet dieses Jahr erstmals eine Verlosung der Bieterkarten statt. Interessierte können sich bis zum 27. November 2023 für die Verlosung registrieren. » Zur Registrierung für die Auslosung

Mehr Informationen auf: www.red-dot-design-museum.de.

Den Schwächsten helfen: Erlös geht an das Friedensdorf International Oberhausen

Derzeit werfen viele Kriege und Krisen einen Schatten auf die nahende Adventszeit: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Terroranschlag der Hamas in Israel und der daraus resultierende Krieg im Nahen Osten, der Krieg im Jemen, die Taliban-Herrschaft in Afghanistan oder der Konflikt um das Gebiet Bergkarabach – um nur ein paar zu nennen. Und wie so oft leiden auch und vor allem die Kinder in diesen Gebieten.

Mit seiner jährlichen Charity-Auktion möchte das Red Dot Design Museum gemeinsam mit Unternehmen und Besuchern dazu beitragen, dieses Leid zumindest einzelfallbezogen ein wenig zu lindern. Dafür spendet es sämtliche Erlöse aus der Auktion von Designobjekten sowie die Eintrittsgelder der Teilnehmenden an das Friedensdorf International in Oberhausen. 2022 kamen bei zwei Versteigerungen so fast 25.000 Euro zusammen.

Rund 120 Designprodukte werden versteigert

Die Bandbreite der hochwertigen Designprodukte, die bei der Benefizveranstaltung ersteigert werden können, ist groß. Ein Gepäckstück von Louis Vuitton ist ebenso dabei wie Werkzeug, Kochutensilien, Kinderwagen, Leuchten oder Stühle. » Liste der zu ersteigernden Produkte

Vorherige Registrierung für das Losverfahren erforderlich

Die Anmeldung zur Verlosung der Auktionsplätze ist ab sofort auf www.red-dot-design-museum.de möglich. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 120 Bieter. Die Auslosung erfolgt am 4. Dezember 2023. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Nicht bestätigte Plätze werden erneut verlost.

Daten im Überblick:

Designobjekte unter dem Hammer: Charity-Auktion 2023

Sonntag, 10. Dezember 2023, 14 Uhr

Registrierung für das Losverfahren:

bis Sonntag, 3. Dezember 2023

Benachrichtigung der Gewinner:

bis Dienstag, 5. Dezember 2023

Text und Foto: Red Dot Design Museum