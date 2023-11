Benefiz-Lesung in Solingen

Maik Brückmann und Uli Preuss lesen wieder in der Solinger Stadtkirche, das Duo "Schmitzbackes" mit Rigo Kirschner und Dirk Wagner spielen dazu bekannte Songs zum Mitträumen.

Alle Jahre wieder. Was einst mit Polizist Maik Brückmann und Pfarrerin Jutta Degen begann, ist längst für alle Solinger*innen eine liebgewordene Abwechslung im Advent geworden und hat vor Jahren schon Zuwachs bekommen.

Heitere, aber auch ernste und besinnliche Texte tragen Maik Brückmann (längst im Ruhestand) und der ehemalige ST-Reporter und jetzige Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss vor, Rigo Kirschner und Dirk Wagner vom Duo "Schmitzbackes" spielen dazu bekannte Songs der Beatles und vieler anderer "Singer and Songwriter".

"Wir wollen, dass besonders unsere einsamen Mitmenschen zwei Stunden lang Abwechslung haben", sagt Jutta Degen. Geplant ist, dass die Pfarrerin im Ruhestand durchs Programm führt.

Am Freitag, den 8. Dezember um 18 Uhr ist es soweit. Der Eintritt in die Stadtkirche am Fronhof ist frei, gesammelt wird wieder für das Friedensdorf und seine Kriegskinder.

Text und Fotos: Uli Preuss