Schüler der Franz Sales Förderschule initiiert Spendenaktion

Kein Geburtstagsgeschenk von der Schulklasse, lieber eine Spende für Kinder, denen es nicht so gutgeht: Mit diesem Wunsch hat Emil Ranc‐Leander aus der Oberstufe der Franz Sales Förderschule eine große Spendenaktion zugunsten unserer Friedensdorf-Hilfe ins Rollen gebracht. „Emil wollte aus voller Überzeugung etwas für andere Kinder tun — und hat damit die ganze Schule angesteckt“, berichtet Lehrer Lars Wittkopp beeindruckt.

Seine Spende möchte Emil an uns weiterleiten, um die Hilfe für Kinder aus Kriegs– und Krisengebieten zu unterstützen. Das Klassenteam war sofort begeistert von der Idee und schnell zog die Aktion Kreise in der ganzen Schulgemeinschaft. So kamen bis Ende November schon rund 600 Euro zusammen.

Die Spenden aus der Franz Sales Förderschule übergibt Emil am 19. Dezember persönlich — und er hofft, dass die Summe für den guten Zweck bis dahin weiter wächst.

Wer Emils Aktion unterstützen möchte, kann sich mit einer Spende unter dem Stichwort "Spendenaktion Emil" beteiligen.

Spendenkonto: Stadtsparkasse Oberhausen, IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

Eine Onlinespende ist hier möglich.