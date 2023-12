André Hirtz gewinnt Sonderpreis des NRW-Pressefotos des Jahres zum Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen

Am vergangenen Dienstag wurde Fotograf André Hirtz im Landtag der Sonderpreis des NRW-Pressefotos des Jahres zum Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen verliehen. Das preisgekrönte Foto, aufgenommen im November 2022, zeigt den bewegenden Moment, in dem die kleine Safa von einer Ehrenamtlichen des DRK am Düsseldorfer Flughafen aus dem Flugzeug getragen wird. Der Moment ist Teil einer langen Reise für das Mädchen, das im Rahmen unseres 88. Hilfseinsatzes für Afghanistan, welchen André Hirtz bereits im August 2022 für eine Berichterstattung der Funke Mediengruppe begleitet hat, nach Deutschland gekommen ist.

„Die medizinische Behandlung in Deutschland durch das Friedensdorf ist für diese Kinder die einzige Chance am Leben zu bleiben,“ erklärt der Fotograf in seiner Dankesrede. Mit dem Foto lenkt er die Aufmerksamkeit auf die wichtige Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die wir unsere wichtige Hilfe für kranke und verletzte Kinder nicht ausführen könnten.

Wir gratulieren André Hirtz herzlich zu dieser wohlverdienten Auszeichnung und danken ihm für seine wichtige Arbeit, die dazu beiträgt, die Geschichten der vielen Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten und das Ehrenamt vieler in die Öffentlichkeit zu rücken.