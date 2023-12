Nachhaltige Weihnachtsgeschenke für den guten Zweck

In der festlichen Vorweihnachtszeit öffnet die Friedensdorf-Zentralstelle in der Lanterstr. 21 in Dinslaken ihre Tore für einen ganz besonderen Trödelverkauf am 16. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Unter dem Motto „Nachhaltig Schenken für den guten Zweck“ erwartet die Besucherinnen und Besucher eine vielfältige Auswahl an Trödel, Spielzeug und Haushaltswaren, die sich nicht nur hervorragend als Geschenk eignen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zu einem guten Zweck leisten.

Mit dem Kauf der Trödelstücke unterstützen Sie somit nicht nur nachhaltigen Konsum, sondern auch direkt die Friedensdorf-Hilfe. Der gesamte Erlös des Verkaufs kommt der medizinischen Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zugute.

Die erhältlichen Trödelstücke versprechen eine breite Palette an Geschenkideen für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Von Vintage-Schätzen über nostalgisches Spielzeug bis hin zu praktischen Haushaltswaren ist für jede und jeden etwas dabei.

Details im Überblick:

Wann : 16. Dezember 2023, 10:00 – 14:00 Uhr

: 16. Dezember 2023, 10:00 – 14:00 Uhr Wo: Lagerhalle der Friedensdorf-Zentralstelle, Lanterstr. 21, 46539 Dinslaken

Die Friedensdorf-Mitarbeitenden freuen sich darauf, Sie am 16. Dezember in der Zentralstelle begrüßen zu dürfen.