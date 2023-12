Aktionsgruppe Sommerkahl für Friedensdorf-Kinder aktiv

Unsere Aktionsgruppe Sommerkahl ist rund um die Adventszeit wieder besonders aktiv. Ob auf Märkten oder Adventsausstellungen – selbstgebackene Plätzchen, Fruchtaufstriche, gestrickte Socken und eine große Auswahl an handgefertigten Geschenkideen haben viele Besucherinnen und Besucher zum Ausgiebigen stöbern eingeladen. Von Mitte bis Ende November hat unsere Aktionsgruppe keine Zeit und Mühen gescheut und im Rahmen von drei verschiedenen Verkäufen stolze 2.940 Euro eingenommen, die direkt in unsere Hilfe fließen.

Auch im Dezember werden die vorweihnachtlichen Verkäufe zugunsten der Friedensdorf-Kinder weitergeführt. Am kommenden Sonntag, den 10. Dezember, wird die Aktionsgruppe auf dem Adventsmarkt im Schloßhof Emmerichshofen in Kahl am Main und auch am 17.12.2023 beim „Hüttenzauber“ auf dem Weingut Hubert im Wanderheim Michelbach mit einem Stand vertreten sein.