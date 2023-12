Der Lions Club Kamp-Lintfort/Rheinberg hat auch in diesem Jahr die Kinder des Friedensdorfes mit einer Spende bedacht: 2.500 Euro kommen der Hilfe für verletzte und kranke Kinder zugute. Club-Präsident Alexander Winzen (rechts) und Immediate Past Präsident Christian Frick (links) trafen sich am Nikolaustag mit Friedensdorf-Mitarbeiter Wolfgang Mertens zu einer symbolischen, vorweihnachtlichen Spendenübergabe.