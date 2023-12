10. Dezember 2023

Vor genau 75 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der UN-Generalversammlung in Paris verabschiedet. Ein bedeutender Meilenstein, der die Rechte jedes Einzelnen auf Würde, Freiheit und ein menschenwürdiges Leben festlegte. Heute müssen wir mit ansehen, wie Millionen von Afghanen, darunter viele Kinder, von diesen elementaren Rechten abgeschnitten werden.

Seit Anfang November werden Millionen von Afghanen auf brutale Art und Weise von der pakistanischen Regierung nach Afghanistan abgeschoben. Nicht nur ihr Hab und Gut, auch ihre Würde wird ihnen genommen. Viele von ihnen haben ihr Leben lang in Pakistan gewohnt und müssen nun in ein für sie fremdes Land zurückkehren.

Mittlerweile haben über 2,4 Millionen Menschen Afghanistan erreicht. Ein Land, das ohnehin von Armut, Hunger und Naturkatastrophen gezeichnet ist, steht vor einer beispiellosen Herausforderung. Das Land und viele private Helferinnen und Helfer setzen alles daran, die Menschenrechte der Ankömmlinge zu wahren, aber es fehlt an allem: Unterkünfte, Decken, Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, Medikamente. Verletzte und kranke Menschen überqueren die Grenze, viele von ihnen Kinder. Die katastrophalen Zustände wurden uns im November bewusst, als wir in Torkham, Kandahar und Laghman waren. Orte, an denen viele der Vertriebenen ankommen. Wir möchten uns nicht ausmalen, wie die Situation im kommenden Winter – bei bis zu zweistelligen Minusgraden – aussehen wird.

Gemeinsam mit unserem Partner, dem Afghanischen Roten Halbmond (ARCS), haben wir ein Hilfspaket für die vertriebenen Kinder in Afghanistan geschnürt. In dieser Woche verteilte der ARCS lebenswichtige Medikamente, medizinisches Material, Windeln und Aufbaukost.

Wir würden uns wünschen, dass alle Kinder in Afghanistan versorgt und ihre Menschenrechte gewahrt werden.