Gemeinsam für den guten Zweck

Alle zwei Jahre organisiert die Gustav-Heinemann-Realschule in Duisburg einen Sponsorenlauf, bei dem sich die rund 650 Schülerinnen und Schüler gemeinsam für einen guten Zweck einsetzen. Das erklärte Ziel des Sponsorenlaufs ist es, so viele Kilometer und damit so viel Geld wie möglich zu sammeln.

Ein Teil des Erlöses ist dabei für soziale Zwecke vorgesehen, darunter auch das Friedensdorf. Gizem Es, Lehrerin an der Gustav-Heinemann-Realschule, zeigt sich begeistert über das Engagement ihrer Schülerinnen und Schüler: „Wir freuen uns darüber, den Gedanken des Friedensdorfs mit unterstützen zu können. Wir freuen uns sehr über die weitere Zusammenarbeit und möchten in Zukunft auch an weiteren Friedensdorf-Aktionen teilnehmen.“

Schulleiter Carsten Höhr und Lehrerin Gizem Es übergaben die gesammelte Spendensumme von 619€ persönlich bei einem Besuch in unserer Oberhausener Heimeinrichtung. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten und Unterstützer*innen dieser großartigen Aktion!