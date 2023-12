BVB würdigt gemeinnütziges Engagement

Etwa 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich Tag für Tag freiwillig für das Gemeinwohl – ohne Bezahlung in ihrer Freizeit. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz könnten viele gesellschaftlich wirksame Organisationen nicht die wertvolle Arbeit leisten, der sie täglich mit großem Elan nachgehen. Auch Borussia Dortmund liegt das Thema sehr am Herzen.

Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes, der seit 1986 jährlich am 5. Dezember stattfindet, hat der BVB daher im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels gegen Leipzig zahlreiche ehrenamtlich Engagierte von Partnerorganisationen der vereinseigenen Stiftung „leuchte auf“ und aus dem unmittelbaren Klubumfeld für ihren unermüdlichen und wichtigen Einsatz geehrt. Auch aus dem Friedensdorf durften zwei ehrenamtliche Helfer am Samstag im Publikum sitzen.

Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für ihr ehrenamtliches Engagement wurden die unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen in den SIGNAL IDUNA PARK für ein gemeinsames Foto am Rasenrand vor der Südtribüne eingeladen. Darüber hinaus bedankt sich der BVB zusammen mit seinen Partnern mit Einladungen zu Bundesliga-Spielen, Stadiontouren sowie in Form von zusammengestellten „Dankeschön“-Paketen.

Text und Foto: Borussia Dortmund / Friedensdorf