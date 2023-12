Red Dot Design Museum unterstützt erneut das Friedensdorf

Am vergangenen Adventssonntag nutzten rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Chance, ausgewählte Designprodukte zu ersteigern und damit gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Möglich machte dies zum insgesamt zwölften Mal das Red Dot Design Museum in Essen. Bei der traditionellen Advents-Charity-Auktion werden zahlreiche Design-Highlights, die am Red Dot Design Award teilgenommen haben und im Anschluss von den Herstellern gespendet wurden, für den guten Zweck an den Meistbietenden versteigert. Für alle Teilnehmenden eine äußerst attraktive Veranstaltung, denn viele der Designprodukte können teilweise weit unter Wert ersteigert werden. In diesem Jahr erzielte die Charity-Auktion insgesamt einen Erlös von 14.673 Euro.

119 Designprodukte kamen am Sonntag, den 10. Dezember, unter den Hammer, darunter Unterhaltungstechnik, Werkzeuge, (Wohn-)Accessoires, Möbel, Lampen oder auch Kinderwagen. Teilweise erzielten einzelne Produkte vierstellige Erlöse, wie beispielsweise ein Trolley von Louis Vuitton, der für 1.510 Euro ersteigert wurde, oder aber Lautsprecher von sonoro audio, die für 1.000 Euro einen neuen Besitzer fand.

Einen entscheidenden Beitrag zu der gelungenen Versteigerung leisteten nicht nur alle Mitarbeitenden des Red Dot Design Museums, sondern besonders Vito Oražem, Geschäftsführender Vorstand des Design Zentrums Nordrhein Westfalen, der als Auktionator wieder einmal mit viel Charme und Humor durch die Veranstaltung führte. Eingeleitet hatte er den Adventsnachmittag mit nachdenklichen Worten zum Zustand der Welt und verwies darauf, dass es zwar bei der Versteigerung um die schönen Produkte gehe, vor allem aber darum, eine möglichst hohe Summe für das Friedensdorf zu erzielen. Dessen Hilfe, so Vito Oražem, sei in diesen Zeiten wichtiger denn je. Wolfgang Mertens, der für das Friedensdorf vor Ort war, bedankte sich herzlich bei allen Teilnehmenden und beim Red Dot Design Museum für diese so besondere und kontinuierliche Unterstützung der Friedensdorf-Hilfe.