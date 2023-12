Rechnen, Schreiben, Malen, Basteln, Musizieren: In unserem Lernhaus haben die Kinder gemeinsam immer viel Spaß. Auch Amari* aus Angola hat große Freude beim Lernen und ist sehr neugierig. Warum er so gerne das Lernhaus besucht und immer mit vollem Eifer bei der Sache ist? „Ich möchte viel lernen, damit ich später anderen helfen kann, so wie mir hier geholfen wurde.“

*Name von der Redaktion geändert