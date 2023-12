20. Dezember 2023

Im September besuchten wir diese Familie in Dschilikul im Süden Tadschikistans. Sitora ist seit dem Tod ihres Mannes alleinerziehend. Ihre Tochter sowie ihr Bruder Daler sind körperlich stark behindert und können den Raum, in dem sie liegen, nur verlassen, indem sie nach draußen getragen werden. Die Familie ist bitterarm, da Sitora keiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Umso dankbarer ist sie über das Lebensmittelpaket voller Grundnahrungsmittel, das wir ihr im Zuge unserer zweiten Lebensmittelaktion für Tadschikistan bringen.

Als wir mit Daler sprechen, fragen wir ihn nach seinem größten Wunsch. Er deutet auf den Fernseher in der Ecke des Raumes: „Ich schaue viel Fernsehen und sehe immer wieder die Nachrichten über den Ukraine-Krieg. Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder lernen, miteinander zu reden und dass sie zusammenhalten. Ich wünsche mir eine friedliche Welt. Besonders wünsche ich sie mir für meine Nichte.“ Wir hätten vermutet, zu wissen, was Daler sich in seiner Lebenslage am sehnlichsten, allem voran für sich selbst, wünschen würde. Doch seine Antwort hat uns überrascht – und zutiefst berührt.