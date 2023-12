Als wir während unserer zweiten Lebensmittelverteilung im November unseren ehemaligen Friedensdorf-Schützling Nigora in Tadschikistan treffen, hat sie nur einen Wunsch: Dass im Jahr 2024 alle Kinder gesund bleiben. Nigora hat heute selbst zwei Kinder und setzt sich in ihrer Heimat in verschiedenen Projekten für kranke Kinder ein.