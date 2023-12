31. Dezember 2023

Für die afghanischen Familien in diesem Video ist ihr größter Wunsch schon in Erfüllung gegangen: Ihre Kinder sind nach ihrer medizinischen Behandlung in Deutschland und ihrer Zeit im Friedensdorf sicher und gesund wieder nach Hause zurückgekehrt! In dem Video, das unser Partner, der Afghanische Rote Halbmond, gedreht hat, drücken die Familien ihre Erleichterung darüber aus, dass ihre Kinder gesund sind. Viele von ihnen sind auf der Suche nach einer Behandlungsmöglichkeit über Wochen und Monate in verschiedene Provinzen gefahren, bevor sie ihre Kinder beim Roten Halbmond vorstellten und die Zusage für eine medizinische Behandlung in Deutschland über das Friedensdorf erhielten. Damit ging für viele Kinder eine Odyssee zu Ende. Dass wir ihnen dies, gemeinsam mit Ihrer Unterstützung, ermöglichen konnten, macht uns unendlich froh.

Wir hoffen sehr und wünschen uns, dass wir im nächsten Jahr vielen weiteren Kindern eine gesunde Zukunft schenken können. Danke, dass Sie uns dabei begleiten.

Zum Abschluss unseres Friedenskalenders 2023 wünschen wir Ihnen, dass auch Ihre Wünsche im nächsten Jahr in Erfüllung gehen und dass das Jahr voller Gesundheit und Frieden für Sie ist.