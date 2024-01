Lions Club Dinslaken übergibt Spende aus Adventskalenderverkauf

Am Freitag, den 12.01.2024, kamen gute Freunde zu Besuch ins Friedensdorf: Mitglieder des Lions Club Dinslaken. Sie waren für die Gestaltung und den Vertrieb des Adventskalenders 2023 verantwortlich und übergaben den Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender 2023 in Höhe von 32.000 € an Friedensdorf-Mitarbeiter Wolfgang Mertens. Nun schon seit 2012 verkauft der Lions Club einen jährlichen Adventskalender zugunsten unserer Hilfe und konnte allein dadurch 350.000 Euro für unsere humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen.

Eines betonten die Lions bei ihrem Besuch: Der erfolgreiche Verkauf des Adventskalenders war auch 2023 nur dank starker, örtlicher Sponsoren möglich. 137 Dinslakener Einzelhändler, Firmen, Praxen und Banken haben mehr als 463 Preise im Gesamtwert von über 27.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Nachfrage nach dem Kalender war auch im vergangenen Jahr so groß, dass drei Wochen nach Verkaufsbeginn fast alle der insgesamt 7.000 Adventskalender verkauft waren. Auch wir danken, gemeinsam mit dem Lions Club Dinslaken, allen Sponsoren und Sponsorinnen sowie allen Käufern und Käuferinnen des Adventskalenders, die zu der großartigen Spendensumme für die Friedensdorf-Hilfe beitragen haben.