Einstehen für die Demokratie: Kundgebung am 24. Januar

Die Partei „Alternative für Deutschland“ ist eine Bedrohung für unsere Demokratie und alle Menschen, die in Deutschland leben – und das schon seit langer Zeit.

Schon oft haben wir uns – als Friedensdorf International – gegen die demokratiefeindlichen Strömungen ausgesprochen, die bereits auf verschiedenen Regierungsebenen Einzug gefunden haben. Wir stehen klar für das friedliche Miteinander ein und verfolgen diesen Grundgedanken aktiv in unserer politischen Bildungsarbeit. Dabei arbeitet das Friedensdorf parteipolitisch unabhängig, was jedoch nicht bedeutet, keine Partei für die Würde jedes Menschen zu ergreifen. Deshalb möchten wir uns mit deutlichen Worten an Sie und Euch wenden:

Die kürzlich veröffentlichten Recherchen zu einem Treffen, bei dem es um nicht weniger, als die gezielte Vertreibung von Menschen aus Deutschland als Hauptziel geht, zeigen einmal mehr, dass die AfD nicht davor scheut, Seite an Seite mit Zugehörigen aus der Identitären Bewegung zu handeln. Sie zeigen, dass es Ihnen nicht um den Schutz der hierzulande lebenden Menschen geht, sondern darum, Menschen nach rassistischen Kriterien zu vertreiben. Die AfD zeigt einmal mehr, dass die Würde des Menschen für sie nur für ausgewählte Bürger und Bürgerinnen gilt.

Es scheint endgültig so, als würde sich Geschichte wiederholen. Das Vokabular hat sich jedoch verändert und tritt vermeintlich fundiert und seriös in Erscheinung: „Remigration“ z.B. ist ein Begriff aus der Migrationsforschung, der längst von Rechtsextremen als Euphemismus genutzt und somit missbraucht wird. Es ist ein „Spiel“, das auch die AfD schon längst zu beherrschen weiß: Euphemismen und Vereinfachungen. Sie sind extrem gefährlich, denn durch sie wird eine vermeintliche Legitimation von menschenverachtenden Inhalten herbeigeführt. Komplexe Zusammenhänge werden populistisch aufbereitet und der breiten Masse als „einfach zu lösen“ präsentiert. Es geschieht auf Kosten demokratischer Werte und verstärkt die Spaltung in der Gesellschaft.

Es liegt in unserer Hand, diese gefährliche Entwicklung zu stoppen: mit unserer Stimme, mit unserem Verhalten und mit dem Kreuz, welches wir bei Wahlen setzen. Es liegt in unserer Hand, für die Demokratie einzustehen.

Am 24. Januar ruft der Runde Tisch zu einer Kundgebung gegen die AfD auf. Unter dem Motto "OBERHAUSEN STEHT AUF! Gegen die AfD - Nie wieder ist jetzt" sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich rege zu beteiligen. Auch wir sind vor Ort!