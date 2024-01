Physio Zähres übergibt Spende an das Friedensdorf

Vergangene Woche besuchte die Physiotherapie-Praxis Zähres aus Mülheim das Friedensdorf und übergab eine Spende in Höhe von 660 Euro an Mitarbeiterin Natalie Broll. Im Rahmen eines Rundganges erhielt das Team rund um Praxisinhaberin Simone Zähres einen Einblick in die Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. „Wir waren sehr beeindruckt von den Friedensdorf-Kindern und der Hilfe, die dort geleistet wird, daher freuen wir uns, dass wir mit unserer Spende unterstützen können. Besonders interessant war der Besuch des Medizin-Zentrums, wo wir auch Einblicke in die Krankengymnastik der Kinder erhalten durften“, erzählt Simone Zähres.

Wir bedanken uns herzlich für den Besuch und die wertvolle Unterstützung!