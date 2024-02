Großer Sonderverkauf in der Friedensdorf-Zentralstelle

Am ersten Samstag im März öffnet die Lagerhalle an der Friedensdorf-Zentralstelle in der Lanterstraße 21 in Dinslaken erstmals im neuen Jahr Tür und Tor für einen großen Sonderverkauf. Von bunt gemischtem Trödel über diverses Spielzeug bis hin zu neuer Bekleidung: Das Angebot ist wie gewohnt vielfältig. Groß und Klein können ausgiebig nach Herzenslust stöbern und sich über faire Preise freuen. Doch nicht nur das: Mit dem Sonderverkauf unterstützen Käuferinnen und Käufer nachhaltigen Konsum und tragen obendrein direkt zur Unterstützung kranker und verletzter Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten bei. Denn wie immer kommt der Erlös des Verkaufs unserer Hilfe zugute.

Wir freuen uns darauf, Sie und Euch am Samstag, den 2. März, in der Zentralstelle zum großen Sonderverkauf begrüßen zu dürfen!