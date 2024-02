Rückblick auf das Jahr 2023

Friedensdorf Bildungswerk

Für das Friedensdorf-Bildungswerk, welches seit fast 40 Jahren den friedenspädagogischen Auftrag des Friedensdorfes umsetzt, war das Jahr 2023 in vielerlei Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. 67 ein – und mehrtägige Begegnungsseminare konnten mit insgesamt 1431 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Friedensdorf-Begegnungsstätte durchgeführt werden. Zusätzlich wurde der friedenspädagogische Auftrag des Bildungswerkes durch andere Aktionen und Projekte verwirklicht. Auch im Jahr 2023 wurde die Symbolik der Friedenstaube für die Bildungsarbeit mit Schulen genutzt. Sowohl in der Begegnungsstätte als auch direkt an Schulen setzten sich Schüler und Schülerinnen intensiv mit der Bedeutung des Friedensbegriffs auseinander. Sie gestalteten zahlreiche Holztauben als eindrucksvolles Zeichen gegen Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit und Intoleranz. Die Ergebnisse des Vorjahresprojektes fanden in einer beeindruckenden Ausstellung ihren Platz – zunächst in verschiedenen Familienzentren Dinslakens, dann im Seniorenstift St. Barbara in Walsum und schließlich im Rathaus der Stadt Wesel. Die Fortführung des Projektes „Friedenstauben 2.0" unter dem Motto „Gemeinsam für Frieden & Zusammenhalt" ist derzeit für das Jahr 2024 in Planung. Die Ergebnisse des Vorjahresprojektes fanden in einer beeindruckenden Ausstellung ihren Platz – zunächst in verschiedenen Familienzentren Dinslakens, dann im Seniorenstift St. Barbara in Walsum und schließlich im Rathaus der Stadt Wesel. Die Fortführung des Projektes „Friedenstauben 2.0" unter dem Motto „Gemeinsam für Frieden & Zusammenhalt" ist derzeit für das Jahr 2024 in Planung.

Die bereits vierte Preisverleihung des Jugendfriedenspreises „Youth4Peace“, die alle zwei Jahre in Kooperation mit der Gedenkhalle Oberhausen, dem internationalen Jugendaustauschs MULTI und dem Jugendparlament veranstaltet wird, fand beim Dorffest im September 2023 statt. Nationale wie internationale Beiträge von einzelnen Jugendlichen oder Gruppen begeisterten die Jury und zeigten unterschiedliche kreative Zugänge, wie junge Menschen den Friedensbegriff interpretieren. Finanziert durch das Bundesprojekt „Demokratie leben“ fanden im Herbst 2023 einige Workshops für Berufsschulen statt, die den Konflikt in Israel und Palästina thematisierten. In diesem Zusammenhang waren auch zwei Friedensaktivisten der „Combatance for Peace“ - ein Palästinenser und ein Israeli – in der Friedensdorf Begegnungsstätte, um über Möglichkeiten einer gewaltfreien Lösung des Konflikts zu reden.

Im Rahmen der Online-Veranstaltungsreihe „Peace Talks", in Zusammenarbeit mit Cassiopeia e.V., fand eine inspirierende Online-Veranstaltung zum Thema „Positiver Journalismus" statt. Dieses Format ermöglicht es den Teilnehmenden, aus unterschiedlichen Perspektiven neue Sichtweisen auf das Thema „Frieden" zu erfahren, eigene Fragen zu stellen und einen erweiterten Blick auf das Zusammenleben von der lokalen bis zur globalen Ebene zu gewinnen. Neben den jährlichen Veranstaltungen zum Weltkindertag, dem Tag der Arbeit sowie dem Gedenken an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, präsentierte sich das Bildungswerk bei der Kinderexpo in Krefeld, dem Stadtfest „Din-Tage“ in Dinslaken und dem Musikfestival „Rage against Racism“ in Duisburg. Am internationalen Tag der Demokratie beteiligte sich das Friedensdorf-Bildungswerk bei einer großen Veranstaltung am Oberhausener Rathaus mit dem Ziel die Auseinandersetzung mit Themen und Inhalten des demokratischen Zusammenlebens zu fördern. Beim Tag der Möglichkeiten, welcher durch den Verein „Ach so e.V.“ ins Leben gerufen wurde, setzte das Bildungswerk den Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit. Mit Unterstützung von „FairWertung e.V.“ wurde über Sachspenden und deren Wiederverwertung informiert

Für 2024 wird wieder ein vielfältiges Angebot an digitalen und analogen Veranstaltungen in der Familien- und Erwachsenenbildung angeboten. Das neue Programmheft ist bereits erschienen und kann auf der Friedensdorf-Webseite www.friedensdorf.de eingesehen werden.

Ausblick 2024

Die medizinische Einzelfallhilfe wird auch 2024 fortgesetzt. Für das Jahr sind zwei Charterflüge geplant, jeweils einer für die Partnerländer Angola und Afghanistan. Für das Friedensdorf ist es bitter, angesichts des steigenden Bedarfs an medizinischer Hilfe „nur noch“ zwei Charterflüge durchführen zu können und nicht mehr vier, wie noch vor der Pandemie. „Wenn wir unsere Hilfe von der emotionalen Seite betrachten, würden wir am Liebsten zehn Charterflüge füllen und so viele Kinder wie nur möglich eine medizinische Behandlung ermöglichen. Aber unserer Hilfe sind Grenzen gesetzt, der Bedarf in unseren Partnerländern ist zu groß. Für uns muss es die oberste Maxime bleiben, dass wir verantwortungsvoll mit den Kindern umgehen und nur so viele nach Deutschland holen, wie wir bestmöglich versorgt wissen. Das Schulden wir auch allen Eltern“, sagt Birgit Stifter. Nach wie vor ist auch die Situation in den Krankenhäusern entscheidend für die Friedensdorf-Hilfe. Besonders in den Bereichen Unfallchirurgie, Orthopädie und Urologie werden aktuell dringend Behandlungsplätze gesucht.