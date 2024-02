Spendenübergabe Freiherr-vom-Stein-Gymnasium an das Friedensdorf

Am Dienstag, dem 06.02.2024, war es endlich soweit und die Schülerinnen und Schüler der 8er-Jahrgänge konnten die am Tag der offenen Tür 2023 eingenommenen Spenden feierlich an das Friedensdorf International übergeben. Der Tag der offenen Tür 2023 fand am 09.12.2023 statt.

Es ist eine langjährig gepflegte Tradition, dass die 8er-Jahrgänge an diesem Tag die beiden Cafés im Glaskasten und in der Mensa betreuen und Spenden für wohltätige Zwecke sammeln. So auch im letzten Jahr. Die achten Klassen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums arbeiteten fleißig in verschiedenen Schichten und verkauften an mehreren Stationen auf unserem Campus Kuchen, Waffeln, Crêpes, Popcorn und Zuckerwatte. Der Tag der offenen Tür war auch im Jahr 2023 außerordentlich gut besucht von interessierten Viertklässlern und ihren Eltern sowie interessierten Oberhausenern, viele davon ehemalige Freiherr-vom-Stein-Schüler und -schülerinnen.

So konnte im Jahr 2023 die Summe von 1217,00 € gesammelt werden, welche heute an die Vertreterin des Friedensdorfs, Patricia Feldberg, übergeben wurde. Stellvertretend für die 8. Klassen und das Team Freiherr waren anwesend: Sabine Schmidt-Rosner, Tanja Eickholt, Julian Jabs, Violetta Lüdtke, Joel Nadj, Taylor Cornelißen und Jan Reichenberg. Das Friedensdorf International dankt dem Team Freiherr herzlich für das Engagement und für die aufgebrachten Spenden.

Herzlichen Dank an Timo Bijsterbosch vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium für den uns zur Verfügung gestellten Text sowie dem Foto.