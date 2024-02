5,5 Tonnen medizinische Hilfsgüter für Kurdistan/Irak

Vor zwei Wochen haben wir 5,5 Tonnen medizinische Hilfsgüter zur Verteilung an Krankenhäuser in Kurdistan/Irak in einen LKW verladen. Der 40-Tonner hatte unter anderem Rollstühle, Gehhilfen, Rollatoren, Orthesen, Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Kleidung und Decken geladen, die dringend vor Ort benötigt werden. Wir freuen uns, dass der LKW heute in Erbil angekommen ist. Diese werden von unserer Partnerorganisation, der Barzani Charity Foundation, an die entsprechenden Krankenhäuser verteilt. Wir bedanken uns herzlich für die zahlreichen Spenden, die diese Lieferung ermöglicht haben und freuen uns, wenn weiterhin medizinische Hilfsgüter in der Sammelstelle gespendet werden.