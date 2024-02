20 Jahre Glühweintreff Herbede

In der Adventszeit 2023 verkauften die ehrenamtlichen Organisatoren des "Glühweintreffs Herbede" wieder Glühwein und andere Getränke für gute Zwecke. Es war ein Jubiläum, denn der Glühweintreff fand zum 20. Mal statt und ist mittlerweile in Herbede nicht mehr wegzudenken. Eigentlich hätte niemand der Organisatoren gedacht, dass der tolle Erlös des Vorjahres im Advent 2023 erreicht werden kann. Zum einen war das Wetter schlecht und dann war die Adventszeit ja praktisch um eine Woche verkürzt. Beim Geldzählen gab es dann die Überraschung, die 10.000 € Marke wurde sogar überschritten, auch dank der vielen Sponsorinnen und Sponsoren sowie Spenderinnen und Spendern. Der Erlös ging unter anderem an die Wittener Tafel, den Kindergarten Herbede, den katholischen Kindergarten Herbede und vor allem an das Friedensdorf. Am 21.02.2024 durfte Friedensdorf-Mitarbeiter Wolfgang Mertens, der am Jubiläumstag vor Ort in Herbede war, die erneut tolle Spende von 6.400 € dankend entgegennehmen und von der Arbeit berichten. Für die Vertreterinnen der anderen Begünstigten wurde klar, warum das Friedensdorf seit 20 Jahren immer wieder die größte Einzelspende bekommt.