Anmelden für den offenen Dorfrundgang!

Einblicke in die Hintergründe unserer Arbeit gibt es bei den offenen Dorfrundgängen, bei denen Mitarbeitende des Teams der Öffentlichkeitsarbeit erklären, was genau in den einzelnen Abteilungen geschieht.

Als nächsten Termin können wir Ihnen den Samstag, 8. Juni, 13 Uhr, anbieten.

Melden Sie sich gerne an per E-Mail unter: offen@friedensdorf.de!

Weitere offene Dorfrundgänge soll’s voraussichtlich geben am 13. Juli, 17. August und 5. Oktober.

Maximal 15 Personen können an einem Rundgang teilnehmen.