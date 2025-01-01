Das FRIEDENSDORF sucht eine/n Mitarbeiter/in für den ambulanten OP-Bereich in Oberhausen in Teilzeit / GFB oder ehrenamtlichen Mitarbeiter/in

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL bemüht sich um Kinder aus Krisenregionen, die in ihren Heimatländern keine ausreichende medizinische Hilfe erhalten. Kurzzeitig werden diese Kinder zur medizinischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen, wo sie unentgeltlich von Krankenhausträgern und Ärzten versorgt und zur postoperativen Versorgung in die Heim- und Pflegeeinrichtung des Friedensdorfes entlassen werden. In der Rehabilitationsabteilung des Friedensdorfes wird die notwendige Physiotherapie durchgeführt. Die physiotherapeutischen Anwendungen müssen gezielt auch auf die Bedingungen zugeschnitten werden, die die Kinder nach Rückkehr in ihre Heimatländer vorfinden. Nach abgeschlossener medizinischer Behandlung werden die Kinder nach einigen Monaten in ihre Heimatländer zurückgeführt und dort gemeinsam mit den lokalen Partnerorganisationen an ihre Familien übergeben. Um den weiteren Genesungsverlauf und die Fortführung der Behandlung in den Heimatländern sicherstellen zu können, ist eine entsprechende Dokumentation der Krankenberichte erforderlich.

Der ambulante Eingriffsraum führt kleine operative Eingriffe wie z.B. handchirurgische, plastische, kleine orthopädische Eingriffe, sowie Entfernung von Fixateuren oder Platten im FRIEDENSDORF durch.

Für diesen Arbeitsbereich im FRIEDENSDORF suchen wir eine/n Bewerber/in, die den Nachweis als Krankenpflegekraft vorweisen kann. Von Vorteil wären folgende Qualifikationen:

Operationstechnische/r Assistent/in (OTA)

Anästhesietechnische/r Assistent/in (ATA)

Ihre Aufgaben:

Vorbereitende Erarbeitung und Umsetzung des OP- und Hygienemanagements, damit der OP schnellstmöglich einsatzbereit sein wird

Vor- und Nachbereitung der Operationsräume

Dokumentation der Operationen sowie administrative Tätigkeiten

Bereitschaft zur Teamarbeit sowie Interesse an der Zusammenarbeit mit Freiwilligen im Ehrenamt oder Praktikum unterschiedlicher Generation und kultureller Herkunft

ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Flexibilität und Organisationsgeschick

Freude am Umgang mit Kindern aus verschiedenen Ländern und Kulturen

Wir bieten:

Als Mitarbeiter/in in Teilzeit / GFB oder als ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in

Es erwartet Sie eine erfüllende Aufgabe, die eine “Win-Win“ Situation für Sie und uns bedeutet. Sie schenken Kindern, die in ihren Heimatländern keine Chance auf Heilung haben, eine Zukunft.

Sie werden belohnt mit beeindruckenden Begegnungen mit den in unserer Einrichtung untergebrachten Schützlingen.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen und Interesse an einer Mitarbeit haben, dann schicken Sie uns bitte Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

Tel: 02064 4974 0

Oder per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de