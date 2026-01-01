Das FRIEDENSDORF sucht einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Interladen Oberhausen

Die Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Aktion FRIEDENSDORF mbH gründete 1996 den ersten Oberhausener Interladen an der Lothringer Straße 21 mit einer Verkaufsfläche von rund 400qm. Angeboten werden dort Kleidung, Trödel, Saisonware, Spielzeug, Kleinmöbel, Geschirr und Porzellan. All das stammt aus Sachspenden, die dort oder an vielen anderen Sammelstellen abgegeben werden. Ebenso sorgen die Mitarbeiter für die Bereitstellung von Sachspenden für hauseigene Veranstaltungen wie Trödel- und Spielzeugstände, Kleiderverkauf oder Weihnachtsmarkt.

Für unseren Verkaufsladen in Oberhausen suchen wir einen tatkräftigen, engagierten und belastbaren Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Ihre Aufgaben umfassen folgende Tätigkeiten:

Verkauf und Kassieren

Kundenberatung

Warenverräumung

Wir verfolgen eine langfristige Personalbindung. Daher stehen für uns Ihre persönlichen Stärken im Fokus. Wegen der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist Teamfähigkeit ein unabdingbares Muss. Ein kollegialer und freundlicher Umgang untereinander bestimmt das Arbeitsklima. Als Festangestellte/r nehmen Sie aber ebenso eine Vorbildfunktion ein, die die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler motiviert und inspiriert. Ein gepflegtes Äußeres sowie die Beherrschung der deutschen Sprache sind daher wichtige Bestandteile. Auch unsere vielschichtigen Kundenkreise setzen ein gewisses Maß an sensibler Kommunikationsfähigkeit voraus. Der hilfsbereite Umgang mit Menschen und der Spaß am Verkauf stehen dabei im Vordergrund.

Des Weiteren bringen Sie bestenfalls mit:

Körperliche Belastbarkeit

Erfahrung in der Ehrenamtstätigkeit

PKW-Führerschein Klasse B erforderlich

Kassenführung

Wir bieten Ihnen eine sozial-wertvolle Tätigkeit in einem abwechslungsreichen und spannenden Umfeld. Sie arbeiten in einem großartigen Team. Für Ihre zunächst auf ein Jahr befristete Vollzeitarbeitskraft werden sie tariflich entlohnt.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen und an dem Stellenangebot Interesse haben, dann bewerben Sie sich bitte vorzugsweise per Email an: bewerbung@friedensdorf.de